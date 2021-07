Pantallazo

Verónica Llinás "a la espera de la segunda dosis": "La alegría se me fue a la re mierda"

Verónica Llinás se convierte en TT en Twitter tras manifestar su indignación por la demora de su segunda dosis de la Sputnik.

"Hoy, con los tres meses ya cumplidos y ni asomo de la segunda dosis, sabiendo que con esta vacuna sos ciudadano de segunda en el mundo, la alegría se me fue a la re mierda. Blockeo Tugos ", comienza la actriz.

Luego de que el tweet revolucionara la red del pajarito, la humorista hace una aclaración."No estallé de furia, no culpé a nadie, no milité nada, simplemente comenté la desazón del hecho de no haber recibido mi 2da dosis de Sputnik ¿No tienen algo más interesante de que ocuparse que de las boludeces que yo digo?".

Me alegré cuando me pusieron la Sputnik porque se decía que era una de las más eficientes. Hoy, con los tres meses ya cumplidos y ni asomo de la segunda dosis, sabiendo que con esta vacuna sos ciudadano de segunda en el mundo, la alegría se me fue a la remierda. Blockeo tugos. — Verónica Llinás (@VLlinas) July 20, 2021