Ventura sobre Maradona:“Se sacó los cables y gritó ‘si no me dan el alta me tiro al vacío”

En el programa "Informados de Todo", Luis Ventura revela datos inéditos de la escandalosa operación de Maradona previa a su muerte.

"En los últimos cuatro años nadie hizo algo por la salud de Diego", comienza el periodista.

"A Diego lo mataron todos. Nadie pudo manejarlo, nadie. Ni antes ni después ¿Saben por qué no se quiso internar Diego en esta oportunidad? Porque cada vez que lo internaban, cuando salía, le habían robado todo", agrega.

"Nadie sabe del incidente en donde Diego se arrancó todos los cables cuando estaba internado y dijo que 'si no me daban el alta, me tiro al vacío y me escapo'. Ese fue el discurso de Diego", cierra Ventura.