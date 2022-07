Pantallazo

Ventura contra Rial: "Me llama la atención que el muerto se asuste del degollado"

El conductor dijo que le indigna como el periodista se hizo rico con América de manera "no lícita" y hoy se erige de "paladines de ética".

La reconciliación de Luis Ventura con Jorge Rial fue linda mientras duró.

Tras ser calificado como un "esclavo de América TV" por el conductor de Argenzuela, el periodista se cansó y escribió un duro descargo.

"Hay un límite de difamación y de injurias a una fuente de trabajo que tiene más de 500 empleados que cumplen con sus tareas laborales de lunes a lunes. Y como trabajador de América TV desde hace 22 años me siento agredido, extorsionado y violentado por todas las atrocidades y barbaridades que escucho y veo en los últimos días por parte de colegas y ciertos medios que atentan contra los que formamos parte de una pantalla y un multimedio que hace lo que puede en estos tiempos de crisis", comenzó Luis.

"Me llama poderosamente la atención que el muerto se asuste del degollado. Me indigna que gente que se hizo rica en este canal… pero hablo de haber cobrado fortunas de todas maneras lícitas y muchas veces no tanto, hoy se erijan en paladines de la ética argumentando amenazas cuando se cansaron de amenazar, extorsionar, acuchillar y atacar en toda su carrera y en su vida misma, a cuanto escollo se cruzara en su camino", agregó.

"¿Ahora resulta que los Judas de sus amigos, de sus hermanos, de sus compañeros y de tantos micrófonos se ponen las sotanas santurronas de la demagogia para atacar a los mismos que les dieron de comer?", destacó.

"Y la verdad es que se me hincha la vena cuando escucho que hubo alguno que me pagaba los sueldos con lo que remaba solo cuando lo que yo siempre vi fue cómo le sacaba ventaja y fortunas incalculablesa sus ventanas para irse de vacaciones cada dos semanas, dejando colgados a sus compañeros, inventado romances, conventillos amorosos, rupturas sentimentales, lunas de mieles mentirosas, paseando por lugares soñados, pagando hoteles costosísimosmientras trabajadores de América TV luchaban por sus horas extras y hacían malabarismos para hacer las tareas y los programas que sus verdaderos responsables no cumplían, abandonaban y denostaban todo el tiempo. La queja y el ataque fueron las herramientas más comunes para esos seres deleznables", reveló.

"¿Ahora resulta que esos mismos personajes se asustan y escandalizan por una puteada? ¡Como si nunca la hubieran dicho! Si hasta amenazaron con sacar embarazos a patadas… Y lo peor que lo hacen público atacando a los mismos que le dieron de comer y le llenaron de dinero cuentas bancarias en paraísos fiscales adonde llevaron la plata que no reconocieron en sus divorcios y en sus blanqueos patrimoniales", sostuvo.

"Me gustaría seguir porque siento mucha indignación adentro, pero por ahora sigo eligiendo el mismo silencio que me acompañó por la vida, con errores y sin deslealtades. Ojalá que ahora pueda dormir…", cerró Luis Ventura.

