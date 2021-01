Vega llevó prédica negacionista a Polémica en el Bar y lo “atendieron” en varios frentes

Pantallazo

En las últimas semanas, el diputado y agricultor César Vega (PERI) generó polémica por sus declaraciones acerca de la pandemia y las vacunas que desarrollan (y ya se aplican) en el mundo para combatirla.

El mes pasado, en entrevista con Universal 970, el legislador esgrimió argumentos y "datos" sin validez científica y largamente refutados. Por ejemplo, negó la eficacia de las pruebas de detección (PCR), aseguró que el virus no estaba "fotografiado" y que su secuenciación se había hecho sólo de manera teórica y que las vacunas que trabajan con el sistema de ARN mensajero implicaban un riesgo.

Todos esos puntos fueron desmentidos oportunamente a Montevideo Portal por el inmunólogo Álvaro Díaz, quien desmontó minuciosamante las afirmaciones de vega.

Anoche, el diputado participó del programa Polémica en el Bar, emitido por Canal 10, y fue objeto de un raro privilegio: todos los demás participantes estuvieron en su contra.

En una jornada marcada por un número récord de casos positivos, Vega volvió erre que erre sobre sus argumentos y sostuvo que uno de las vías para salir de la pandemia era "la inmunidad de rebaño" a la que estaba llegando los jóvenes, contagiándose y "adquiriendo anticuerpos".

De inmediato fue refutado por la internista y neumóloga Alejandra Rey quien -con más credenciales acerca del tema- le recordó que para hablar de inmunidad de rebaño se debe alcanzar la inmunidad del más del 60% de la población, recordando que en España, y pese a ser uno de los países más golpeados por la pandemia el año pasado, esa cifra no supera el diez por ciento.

"El camino hacia la inmunidad de rebaño es la vacuna", remarcó la profesional, ante lo que Vega respondió "yo no me llevo por esos datos".

Durante el programa, Vega insistió en que no se vacunaría contra la covid-19, respaldándose en "una encuesta dice que un 20% de la población no se va a vacunar", y aseguró tener un gran equipo de "eminencias médicas" asesorándolo al respecto sobre la covid, tema sobre el que también dijo haber "estudiado mucho" en los últimos tiempos.

Interrogado por la periodista Patricia Madrid, Vega se negó mencionar a ninguno de los integrantes de ese panel de asesores. La comunicadora insistió en su curiosidad, recordando que "en este país no hay un técnico con prestigio que diga que la vacuna es negativa o que el virus no existe". Por ello, antes ya lo había llamado jocosamente "virusplanista", porque "dice que no se va a vacunar y que lo que está pasando no existe".

En la edición de este domingo la Polémica en el Bar fue más que polémica, con voces que se cruzaban todo el tiempo y tonos que subían destemplados, obligando en más de una ocasión a intervenciones del moderador, Jorge Piñeyrúa, a "parar" la cosa.

En el alboroto, se echó en falta una pregunta simple pero cuya respuesta sería reveladora: ¿sabría Vega decir, en vivo y sin Google, qué significan las siglas ARN y ADN?