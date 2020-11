Vázquez: “La tendencia sería marchar hacia una social democracia como lo planteó Marx”

Pantallazo

En la noche del domingo, Canal 10 emitió una nueva entrega de su programa El Legado, ciclo de entrevistas documentales filmado en formato cine a personalidades uruguayas destacadas en diversas áreas.



la entrevista al exmandatario Tabaré Vázquez emitida anoche, fue grabada el pasado 14 de noviembre. Entre el momento de la grabación y su emisión, Vázquez sufrió un quebranto de salud debido a su cuadro oncológico, y que desató incluso versiones acerca de su fallecimiento, extremo que afortunadamente no se produjo.

El dos veces mandatario de nuestro país, brindó una entrevista sin precedentes, donde se lo vio tan conmovido como firme en sus convicciones, compartiendo profundas experiencias de vida, como la partida de su esposa María Auxiliadora y su combate actual contra el cáncer que atraviesa.

El líder de la izquierda uruguaya reflexionó acerca de sus aciertos y sus errores en el poder, revelando también otros temas como: el detrás de escena de sus encuentros con líderes mundiales como Bush, Obama, Vladimir Putin y el Papa Francisco; cómo vivió las horas de mayor tensión en su gobierno durante el conflicto con Argentina; y la desmitificación de las fake news que lo acusaban de dedicar poco tiempo a su rol presidencial.

El hombre que hizo historia al convertirse en el primer presidente de la izquierda en Uruguay, habló también de su relación con Líber Seregni, su vínculo con José Mujica, su opinión respecto a otros ex presidentes de nuestro país, y su visión democrática a propósito del actual Presidente de la República, Luis Lacalle Pou.



El programa de homenaje al Dr. Vázquez (ver entrevista completa) transitó por varios momentos marcados por la emotividad, y uno de ellos fue el saludo especial enviado por el Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, con quien Tabaré mantiene un lazo muy cercano y mutuo respeto.



DECLARACIONES DESTACADAS

Cierre de puentes con Argentina:

‘'Fueron momentos muy difíciles para el país y para el gobierno. El Sr. presidente de la Argentina en aquel momento, el Dr. Néstor Kirchner, declara que la causa de Gualeguaychú, salía de ser de la zona para ser una causa nacional argentina. Ya la dimensión del conflicto subió la apuesta, fue una escalada de tensión. Vinieron a provocar al gobierno, hicieron maniobras militares, quisieron llevarnos por delante y aposté al camino diplomático, y el respaldo que conseguimos, fue ni más ni menos, que de Estados Unidos''.



Saludo del presidente argentino Alberto Fernández:

‘'A Tabaré lo conocí cuando vino a visitarnos a Néstor y a mí en la campaña electoral que terminó poniéndolo en la presidencia del Uruguay poco tiempo después. Estábamos todos muy atentos a lo que pasaba en Uruguay, porque siempre había sido un país bipartidista, la realidad es que con Tabaré eso empezó a cambiar. La verdad es que, en aquellos años, no vivimos el mejor de los tiempos, porque tuvimos el famoso conflicto con las pasteras. Pero nunca dejé de tratar, y dejé de querer a mi querido Tabaré. Tabaré fue un gran presidente. Para la democracia uruguaya fue el hombre que puso una bisagra, un tercer partido, en este caso el Frente Amplio, que llegue al poder y conviva con respecto con otros sectores de la política uruguaya. Tabaré ha dejado una impronta enorme en la política de América Latina, y en el Río de la Plata, y en mi corazón y en mi afecto''.



Palabras de Vázquez sobre Alberto Fernández:

‘'Alberto es una hermosísima persona. Un gran hombre; es noble, es sincero. Que tiene la mejor intensión para que su pueblo marche todo junto adelante. Yo siento un profundo cariño por él. Y el que piense que de alguna manera puede manejar a Alberto Fernández en sus convicciones, se equivoca de cabo a rabo. Estoy seguro que está luchando enormemente y va a salir adelante porque tiene una gran voluntad. Y lo digo de corazón, lo digo convencido''.



Análisis de la izquierda en América Latina:

‘'La izquierda latinoamericana está en una etapa de transición. Para entender qué entendemos por izquierda latinoamericana, yo creo que la tendencia sería marchar hacia una social democracia como en su momento lo planteó Marx. En las circunstancias actuales y la situación política de la región, los movimientos radicalizados a la izquierda, o a la derecha, que son los más peligrosos, porque están muy cerca del nazismo y del fascismo, y los de la izquierda extrema a un pensamiento más revolucionario, quizás más totalitario. Los extremos no son buenos, terminan tocándose''.



Transición de mandato con Lacalle Pou:

‘'La transición democrática fue muy buena. El presidente Lacalle Pou fue un caballero y él contribuyó enormemente a esa imagen de Uruguay democrático que se presenta como un ejemplo en la región y en el mundo. Encaró muy bien los aspectos sanitarios de esta pandemia. Tenemos diferencias, lógicas, que las marcaremos con respecto y tolerancia, y en busca de un diálogo nacional. Pero en esa transición yo me sentí muy cómodo y creo que él también, porque lo hicimos espontáneamente me parece a mí. Así que creo que fue un buen ejemplo de Uruguay hacia el mundo''.



Episodio de autoconvocados:

‘'No se puede insultar libremente a un presidente con cosas falsas, como las que manejaron. Y sentí la necesidad de enfrentar la situación. Quizás estuve mal, quizás por un momento perdí la noción de que era el presidente de la República. Pero atrás de un presidente, de una presidenta, de un senador, de una senadora, atrás de eso hay una persona. Hay un nivel de dignidad que yo nunca estuve dispuesto a estar por debajo''.



Su tránsito por la enfermedad y su relación con Dios:

‘'Seguimos luchando contra al cáncer, ahora estamos en un mano a mano. No te rindas, aunque el frío queme. Yo estoy en una etapa final de mi vida; a veces creo que hay Dios, otras veces creo que no hay Dios, pero muchas veces, quiero, desearía que haya un Dios, pero hasta ahí puedo llegar''.



Su visión del país de cara al futuro:

‘'Una mirada optimista. Con dificultades y controversias, pero en un sistema político democrático, racional, responsable y serio, la cadena política tiene dos extremos que se deben complementar: el gobierno y la oposición. Ser opositor es estar en esa cadena democrática de conducir un país''.