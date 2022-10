Varina de Cesare, víctima de acoso a los 14 años: “Llamé a la policía y se burlaron de mí”

Pantallazo

Varina de Cesare es una de las top models uruguayas que triunfó en el exterior. A los 20 años, desembarcó en Milán y desde ese entonces su vida cambió; desfiló en las pasarelas europeas para las grandes casas del mundo de la moda.

Pero no todo es color de rosa en el modelaje, y no es la primera vez que escuchamos historias de chicas que querían forjar una carrera exitosa en esta industria y vivieron todo tipo de acoso y maltrato en sus inicios.

La actriz estuvo de invitada en PH Uruguay y contó el horrible momento que vivió con un supuesto fotógrafo, cuando la conductora era menor de edad y recién arrancaba su carrera como modelo.

“Aparece un señor en el barrio de Malvín, diciendo que estaba buscando una modelo. Mi prima, con toda su inocencia, dos años más que yo, dice: ‘Ah sí, mi prima Varina’”.

“Cuando yo quise acordar, el tipo se había metido adentro de mi casa. Yo sola, mis padres siempre laburaron toda la vida. En ese momento tenía 14 años y me di cuenta de que el tipo quería hacerme cosas”.

“Fue como automático que me di cuenta. En ese momento, era todo más abierto, no existían las rejas. Se metió adentro de mi casa y echó a mi prima. Automáticamente con 14 años, me empecé a dar cuenta y lo empecé a apretar para que se fuera”, relató.

“No sé qué estrategia hice, pero pude lograr que al hombre lo sacaran. Lo doloroso de todo esto es que llamé a la policía y en ese momento se burlaron de mí y me dijeron: ‘Es una mujer, es menor, le deben haber pegado un pelotazo’”, dijo.

“Ese señor salió de mi casa, tenía VHS, tenía tipo cosas porno. Con el tiempo, uno va recordando más, inclusive, uno lo quiere dejar en el cajón de los recuerdos”.

“Me sentí tan mal, en ese momento recurrí porque mis padres estaban laburando, obviamente llamé a mis papás, pero también llamé a la policía y se burlaron de mí”.

