Valeria Lynch sobre su divorcio millonario con Cau: "Estaba durmiendo con el enemigo"

En un móvil para "Los ángeles de la mañana", Valeria Lynch habló del millonario juicio con Cau y de los 200 millones de pesos que le reclama.

"Me río porque me acordé de eso de la manutención. No sé qué quiere, querrá que lo mantenga hasta que sea mayor de edad", comienza la cantante.

"Estoy dolida, como asombrada. Me digo '¿con quién viví tantos años? No lo conozco, no lo reconozco. Estaba durmiendo con el enemigo", asegura la artista.

"Posiblemente. No me di cuenta durante un tiempo largo, pero de todos modos creo que la Justicia se va a expedir de una manera correcta. Es muy extraño lo que está pidiendo y creo que está mal asesorado", cierra Valeria.