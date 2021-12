Valeria Alonso y su salida de Canal 4: “llegaba la hora de ir y me sentía mal”

Pantallazo

En junio de 2020 tomó por sorpresa la desvinculación de Valeria Alonso de Canal 4, luego de dos años y medio al frente de Telenoche.

La periodista comentó en ese momento que la había tomado por sorpresa la decisión directiva, debido a que le comunicaron el despido minutos antes de salir al aire.

El pasado jueves Alonso pasó por el programa Hacemos lo que podemos de Radio Universal para hablar de cómo fue ese momento y cómo ha seguido su vida desde entonces.

"Yo ya lo venía pensando porque no estaba disfrutando. Era todo muy negativo. En los últimos meses yo estaba en seguro de paro parcial, estaba yendo menos, y cuando llegaba la hora de ir al canal me sentía mal, y no entendía porque amo mi trabajo. Me estaba planteando irme a lo corporativo", detalló.

A pesar de que quedarse sin empleo fue un golpe, aprovechó este año para hacer cosas para las que no tenía tiempo como aprender inglés, hacer cursos y enfocarse en su gran amor: el deporte. Además, hace un mes fue mamá.

"Necesité apartarme para tener ganas de volver, ahora sí me gustaría. Fue tan grande el estrés que viví en los últimos meses de Telenoche se me habían ido las ganas de volver", disparó, y confesó que la llamaron de Canal 12 pero tuvo que rechazar la oferta por estar embarazada.