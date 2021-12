Úrsula Corberó dice que fue en Uruguay donde se dio cuenta del éxito de “La casa de papel”

Pantallazo

Úrsula Corberó pasó este miércoles por The Tonight Show con Jimmy Fallon para hablar del final de La casa de papel y el salto a la fama internacional.

El conductor le preguntó cuándo se dio cuenta del éxito que estaba teniendo la serie y ella detalló una anécdota mientras veraneaba con los Darín en Punta del Este.

"Recuerdo que estaba en Uruguay con mi novio y mis suegros, fuimos a una fiesta de fin de año, estaba atestada de gente, y fue muy loco porque se me acercaban y decían ‘Tokio, eres una diosa’ y yo no entendía nada, antes nadie me reconocía ahí. De hecho le dije a mi novio ‘Qué increíble que toda la gente que mira La casa de papel justo esté en esta fiesta’", comentó con humor la actriz y detalló que subió de un día para el otro de tener un millón de seguidores en Instagram a tener dos millones y pensaba que se trataba de un error.

Luego Fallon le preguntó cuál es la fanática de la serie más famosa que conoce y Corberó contó que Madonna. La estrella de pop se cruzó con la actriz en un avión, se acercó a ella y le dijo que era su fan, le dio su celular y le pidió que anotara su número.

"Luego recibí un texto de Madonna diciéndome que me había olvidado el pasaporte en el asiento, así que pude volver a casa gracias a Madonna", cerró entre risas.