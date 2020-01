Una joven española asegura que Paulo Londra la obligó a practicarse un aborto

Pantallazo



Una joven española denunció públicamente al cantante Pablo Londra por obligarla a abortar un hijo suyo. Según relató Lyna Bekk en Twitter, conoció al trapero argentino durante una gira en Madrid, y un mes después, se enteró que estaba embarazada.

"Hace unos meses tuve 'la suerte' de conocer a Paulo Londra, artista el cual siempre había admirado por su humildad y por su música, la cual no trata ni de drogas, ni fiestas, ni de chicas sexualizadas. Por razones de la vida Paulo y yo acabamos teniendo relaciones sexuales mientras él estaba de tour en Madrid", comenzó relatando Lyna en un hilo de la red social.

"No usamos protección, y por mucho que yo tomara la pastillas (anticonceptivas), un mes después me dí cuenta que estaba preñada del hijo/a de Paulo. A unos días de saber que estaba embarazada decidí tenerlo porque sentía una gran conexión con el bebé. Cuando Paulo se enteró de que yo quería tenerlo, mando a Piero (Graziani, su amigo) a Madrid para convencerme y manipularme de abortar", contó.

"A los días me cansé de todas las cosas que me decía: que si le iba a arruinar la carrera a Paulo, que el bebé iba a crecer sin padre, que una mujer con un bebé no podía triunfar en la música (yo quiero ser cantante), que si yo abortaba ellos me iban a ayudar en la música, y mil cosas más... Me cansé de todo lo malo que me decía y decidí abortar para estar en paz y por el bien de Paulo".

"A las horas de abortar, Piero ya estaba en un vuelo de vuelta a Argentina. Me habló durante unos días, me dijo que fuera a un terapeuta y después me bloqueó en todas partes. Paulo nunca me preguntó cómo estaba yo, ni me llamó para saber como me sentía. Cuando se lo reproché, me puso excusas FALSAS para hacerme sentir mal y tenerle piedad... Yo vivía sola en Madrid y todo me iba bien, decidí volver a casa de mis padres porque necesitaba el apoyo familiar, mis amig@s de toda la vida y APOYO", agregó.

"Gracias al apoyo de fans de Paulo, mi familia, mis amigos y terceras personas he podido sobrellevar eso y me han hecho sentir bien y que a ALGUIEN le importaba. Espero que podáis entenderme y ya está... De verdad que estoy cansada y harta de que traten a las mujeres como objeto", dijo.

La polémica quedó instalada en las redes sociales.