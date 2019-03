Una columna de información y noticias que no habla del tráiler de "Hellboy"

Siete días en el multiverso

Es muy fácil decir de qué se trata una columna; preparar el speech para convencer al responsable del medio de que todo sería mejor si tales o cuales palabras aparecieran entre tales o cuales notas. Pero es mucho más complicado decir de qué NO se trata una columna. Hay un universo (casi) infinito de posibilidades. ¿Por dónde empezar? Por lo más sencillo.

Esta columna no hablará del tráiler de Hellboy. En las últimas horas salió un segundo avance de esta nueva versión del personaje creado por Mike Mignola en 1994. Así que, si es por eso que están acá, lamento decepcionarlos. No hallarán información sobre esas imágenes.

Hay cosas mucho más interesantes que mencionar en este mundo poño que nos reúne viernes a viernes, excepto aquellos viernes en los que me voy del país o tengo trabajo atrasado y no puedo parar a hablar de tantas cosas que no son Hellboy. Poño es una mezcla de pop y ñoño, by the way.

Fijate, por ejemplo, que en los últimos días se dieron a conocer los primeros detalles acerca de la trama de Frozen 2, una de las secuelas más esperadas de Disney. Solamente superada por Moana 2, que todavía nadie tuvo la genial idea de aprobar. Pero ya va a llegar. Cuando pensabas que habías visto una película de princesas de Disney convertirse en tu favorita por los próximos años... ¡zas! Te llevan al Océano Pacífico y te hacen cuestionar todo.

Es un rumor, como tantos, pero parece que las hermanas dejarán Arendelle en busca de la verdad acerca de sus padres. Recuerden la hermosa teoría de que los padres de Anna y Elsa también son los padres de Tarzán. Sería un hermoso crossover. La película se estrenará en noviembre de este año, mientras que para Hellboy solamente hay que esperar a abril... pero no nos importa, no estamos hablando de eso.

Aquaman 2 tiene fecha de estreno confirmada. Diciembre de 2022, mucho después que Hellboy, y aun así prefiero dedicarle este espacio a Arthur Curry que al demonio rojizo. Uno de los guionistas de Aquaman vuelve para la secuela, mientras que James Wan todavía no está confirmado. Falta que llegue el último camión repleto de billetes a su casa.

Hubo series renovadas, y no me refiero a una serie de Hellboy, primero porque no tiene y segundo porque lo estamos ignorando. Star Trek: Discovery tendrá tercera temporada, que espero esté más a tono con los primeros dos episodios de la segunda y se olvide de las subtramas habladas en klingon que hacen sentir vergüenza al director de Pasión de gavilanes.

Brooklyn Nine-Nine, que estuvo cancelada durante 24 horas y volvió gracias a los fans (aunque seguramente fuera todo un plan para hacer ruido y el cambio de cadena estuviera decidido meses atrás) tendrá una séptima tanda de episodios, su segunda en NBC. Acá llegará a Netflix en algún momento. Como Hellboy.

Ahora sí. Llegó el momento más esperado por los lectores. Las confirmaciones de casting de series poñas en los Estados Unidos. Como por ejemplo Ray Liotta en The Many Saints of Newark. Seguramente Edward James Peras, responsable de la traducción de títulos de películas para el público latino, la transforme en La precuela de los Soprano: La película.

Joshua Orpin, mientras tanto, será Superboy en la segunda temporada de Titans, la serie del Netflix de DC Comics que nos dejó con los Egg Fu en la garganta con el final de la primera. Claro, los guachos filmaron un episodio más y lo dejaron para el año siguiente. Más malos que Hellboy. Y el spin-off de Riverdale (Archie y sus amigos) protagonizado por Katy Keene contará con personajes de Josie y las Gatimelódicas. Es cuestión de tiempo antes de que aparezca la banda.

También hay noticias de anti-casting, porque Will Smith no podrá ser Deadshot en la próxima película del Escuadrón Suicida, escrita y dirigida por James "los nazis me echaron de Marvel" Gunn. No se sabe si su personaje estará interpretado por otro actor o si permanecerá en el olvido. Tampoco se sabe qué tan reboot será la película. Sí se sabe que será mejor que Hellboy.

¿Qué más tengo por acá? Tráiler de Hellboy... No, eso ni loco. En la serie de Batwoman no va a aparecer Batman. En principio. El show se centrará en cómo su ausencia afectó a la ciudad y cómo la prima tuvo que calzarse el spándex para luchar contra el crimen.

Qué más, qué más... El Netflix de Disney tendrá una serie sobre sus villanos, como Úrsula de La Sirenita y la reina de Blancanieves. Se va a llamar Book of Enchantment y estará basada en una serie de novelas. En ese mismo servicio, ya se terminó de filmar The Mandalorian, serie del mundillo de Star Wars. Dos noticias en un párrafo y sin nombrar a ya-saben-quién.

Me quedó la última, que también es sobre el Netflix de DC Comics, ya que tengo una obligación contractual a nombrarlo una X cantidad de veces, pese a que X es una letra relacionada con la competencia, aquella que fue nombrada incluso menos veces que Hellboy. Parece que la serie de Shazam! de los años setenta se sumará a su catálogo, algo que no nos importa ya que el servicio no está disponible en Uruguay.

Y así, dando más importancia a una noticia que no nos compete pero que es de DC, por sobre otras que podrían cambiarnos la vida pero son de otras compañías, no solo resumo mi actitud de vida sino que me despido por este viernes.

Ignacio Alcuri cumplió su promesa de no mencionar a Hellboy en esta columna.