Una cantante argentina denunció a Julián Serrano por agresión

Pantallazo

La cantante conocida como Dakillah Warapp aseguró que Julián Serrano la agredió durante una fiesta.

"Cuando te querés hacer el bueno, caballero, y a mí me quisiste pegar en una fiesta porque estabas borracho".

"Dos meses me banqué cruzarte en mi fiesta y andar con miedo y vergüenza de contar esto. A una de las organizadoras de la fiesta le hiciste algo parecido. Yo no me lo puedo guardar más porque vos no tenés derecho de hacerle esto a NADIE. Julián Serrano sos un ASCO", expresó a través de las redes sociales.

Tras dicha acusación, el actor enseguida dio su versión y se defendió de lo expresado.

"Si me estás denunciando por violencia de género vamos a hablarlo como corresponde, en la Justicia. Esto no es un jueguito de adolescentes, es grave lo que estás haciendo", comenzó.

"Tu relato se cae a pedazos en el momento que decís que te quise pegar ante tres mil personas y me sacaron los de seguridad. De haber pasado eso la gente del lugar me hubiese escrachado".

Quien se sumó fue la actriz y su pareja Malena Narvay, bancando a Serrano.

"Esta chica me violentó a mí y como somos las dos mujeres nadie dice nada, siendo que fue ese el centro del tema", aseguró.

"Me quiso defender diciéndole a esta chica que no me toque y no moleste más".