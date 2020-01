Un tema de Eminem rinde homenaje explícito a “Peteribí” de Luis Alberto Spinetta

Pantallazo

Eminem sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su disco "Music To Be Murdered By" en las plataformas digitales. Su undécimo trabajo se estrenó el jueves y dentro las canciones el rapero estadounidense incluyó el track "Stepdad" que podría haber pasado desapercibido a no ser por la semejanza con una canción de Luis Alberto Spinetta.

En la canción "Stepdad" - padrastro en español - Eminen samplea el ritmo de "Peteribì", la canción del álbum doble editado en 1973 de "Pescado Rabioso", la banda que estaba compuesta por Spinetta, el baterista Black Amaya y el bajista Osvaldo "Bocón" Frascino.

En la letra, donde la original decía "ámame peteribí, ama siempre/ ámame peteribí, ama siempre", Eminem colocó "I, I hate, my, my stepdad" (Yo odio a mi padrastro).

Además, el álbum incluye colaboraciones con Ed Sheeran, Skylar Gray, Royce Da 5'9 ", Black Thought, Q-Tip, Denaun, White Gold, Young MA, KXNG Crooked, Joell Ortiz, Don Toliver, Anderson Paak y Juice.

Dante Spinetta, hijo de Luis Alberto, se expresó en su cuenta de Twitter, señalando que "está muy bueno el track de Eminem" y está "súper orgulloso" de que "Pescado Rabioso siga rompiéndola siempre".