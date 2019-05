Un espacio que te recuerda que no tendrás tiempo para ver todo lo que se va a estrenar

Siete días en el multiverso

¿Cómo andan? Gracias por preguntar. Comencemos directamente con la información, porque después de haber estado en la altura de La Paz, uno vuelve al nivel del mar con superpoderes, como si cuatro días bajo un sol rojo me otorgara poderes al exponerme al sol amarillo. Lejos de ser un superhombre, luchando contra mis propias inseguridades, recopilé estas noticias poñas con las que podrán sobrevivir hasta el próximo viernes:

El Escuadrón Suicida de James Gunn. No se sabe si es una secuela o un reboot, él dice que "es lo que es". Seguramente sea una secuela. Y por estos días siguieron apareciendo rumores y especulaciones. Michael Rooker (Mary Poppins) desmintió haber sido elegido para interpretar a King Shark. Y acerca de Idris Elba, confirmado como parte del elenco, los productores estarían buscando una actriz para interpretar a su hija. Y se especula que su rol podría ser el de Deathstroke (que estuvo en manos de Joe Manganiello al final de Justice League) o Sportsmaster. Otros rumores dicen que sería un personaje completamente nuevo, así que nada de lo dicho tiene el menor valor. Para cerrar las noticias acerca de la película, Benicio del Toro podría ser el villano. Sí, podría. Nada confirmado. O sí confirmado entre ellos, pero no al público general. Seguiremos desinformando.

Otra película esperada por aquellos que compran cómics editados por DC es Scoob, la próxima aventura animada de Scooby-Doo y su pandilla. Sabíamos que Zac Efron será la voz de Fred, Amanda Seyfried será Daphne, Gina Rodríguez será Velma, Will Forte será Shaggy, Fran Welker el gran danés cobarde y Tracy Morgan el Capitán Cavernícola. Hace algunos días se confirmó a Mark Wahlberg como Fabulman (Blue Falcon), Ken Jeong como Dinamita, el Perro Maravilla y Jason Isaacs como Pierre Nodoyuna. ¿Avengers: Endgame? Sontené mi cerveza.

She-Ra y las Princesas del Poder tendrá una tercera temporada, que llegará a Netflix en agosto y contará con Geena Davis haciendo de Huntara, una nueva villana.

Como de costumbre, no solamente porque sea una obligación por contrato, hablemos de DC Universe, el Netflix de DC Comics. Se viene la segunda temporada de Titans y Drew Van Acker, quien interpretó a Jason en Pretty Little Liars (no confundir con Big Little Lies, como acabo de hacer en mi mente) se incorporaría como Aqualad o alguna de sus variantes.

La cuarta temporada de Rick and Morty llegará para mostrarnos lo más arrogante del "fandom" en las redes sociales a partir del mes de noviembre. Tranquilos: uno puede gustar de un producto de entretenimiento aunque tengan seguidores infumables. Ocurre con prácticamente todos los productos de entretenimiento.

Vamos hacia otro "Netflix de"; Disney+, el Netflix de Disney. Reportes indican que se estaría trabajando en una nueva versión, o secuela, o "es lo que es" de Querida, encogí a los niños, la película de 1989. Josh Gad (Olaf en Frozen) sería su protagonista. Otro proyecto que podría llegar a la plataforma es una serie basada en Mentiras verdaderas, la película de 1994, también conocida como "la película que mi viejo vio más veces en su vida", pero quedaba un poco larga la frase para los pósters y además cuando hicieron los pósters mi viejo todavía no la había visto una sola vez. Detrás está McG, odiado por muchos, pero que recuerdo con cariño por la serie de 2002 Fastlane, de autos y explosiones cuando solamente había salido una película de Rápido y Furioso. Sí, Rápido y Furioso (la primera) es de antes de 2002. Tiene 18 añitos.

Michael Peña será Terrance, uno de los humanos de carne y hueso que interactuarán con Tom y Jerry en Tom y Jerry, la película de Tom y Jerry. Será el gerente del Park Hotel, donde se encuentra el ratoncito. Terrance contrata a Kayla (Chloe Grace Moretz), pero luego ella le cae bien a los superiores, así que le cae mal a él. Típico. Estará dirigida por Tim Story y llegará a las salas de cine en abril del año que viene.

La serie Picard, sobre Jean-Luc Picard, ya tiene un adelanto audiovisual. Pero no estamos acá para compartir adelantos audiovisuales, sino para informar que supuestamente la serie podrá verse en el resto del mundo (o sea, más allá de Estados Unidos y Canadá) en Amazon Prime Video. Una razón más para no borrarse. O una razón para no borrarse, porque tampoco es que dieran tantas razones para no borrarse. No vayan a subir el precio porque no nos ven las patas.

Por último, ahora dicen que hay un guion casi pronto de la adaptación cinematográfica de Star Wars: Knihgts of the Old Republic, aquel videojuego lanzado en 2003 y ambientado 4.000 años antes de la trilogía original. La guionista fue (o es, o sería, o fuería) Laeta Kalogridis, la misma de Alexander, Shutter Island y Alita: Battle Angel. Podría ser una trilogía de películas, pero eso no es noticia; todo el mundo prepara películas deseando estrenar al menos dos más.

La película de Sonic... sí, la encontré después de escribir "por último". Creo que encontré otra más. La película de Sonic cambió su fecha de estreno de noviembre de 2019 a febrero de 2020, para evitar que los programadores encargados de cambiar la imagen del bicho mueran por exceso de horas extras.

Ahora sí, por último, Bill y Ted 3 tiene fecha de estreno para agosto de 2020, 31 años después de que llegara la primera. ¡Excelente!

Ignacio Alcuri no sufrió tanto los efectos de la altura porque es bajito.