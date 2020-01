Un accidentado evento donde estuvo Susana Giménez terminó con pelea entre periodistas

Pantallazo

La noche en que Susana Giménez estuvo en el evento del edificio Venetian, muchos periodistas se quejaron por el trato recibido de parte de la empresa organizadora de la coordinación.

Frente a los hechos de discriminación que recibieron periodistas de Telefé Rosario y Farándula Show, un equipo de Americatv decidió no ingresar al evento en solidaridad por esta medida.

Según relataron algunos colegas hubo empujones y maltrato por parte de la organización de prensa y la seguridad privada que derivaron en discusiones enre colegas.

Esa misma noche el multifacético Robertito Funes fue desalojado por la seguridad del evento e incluso tuvo un incidente con la conductora del programa Enchufados a 220, Andrea Lemos, por los lugares de preferencia, que según Robertito, debían ocupar para entrevistar a la diva.

Durante ese incidente sostuvo un picante cruce de palabras con la comunicadora Lemos y le solicitando a la producción no emitir la nota hecha minutos antes y según relato a la producción: ¨Con esa mujer maleducada, burra, bruta, y mala compañera no quiero saber nada¨ y recalcó: "Mi nota te pido que no la pongas, porque no quiero estar en ese programa que chorrea grasa".

Gustavo Descalzi