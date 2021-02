Pantallazo

Tucu López enamorado de Jimena Barón: "El día que nos conocimos no paramos de reírnos"

En una entrevista para La Nación, Tucu López habla de su relación con Jimena Barón.

"Empezamos a charlar por Instagram y cuando nos vimos personalmente, en mi casa porque no se podía ir a ningún lado (por la pandemia), fluyó todo de una manera muy espectacular", comienza la actriz.

"Estaba soltero y había decidido que esa vida era un lugar cómodo para mí, porque me daba tiempo para un montón de cosas. Había encontrado en la soltería un lugar de felicidad que antes no había tenido nunca", agrega.

"Yo era muy noviero, salía de una relación y me metía en otra. Con Jime todo fluyó y lo que me sorprendió es que el día que nos conocimos no paramos de reírnos un segundo. Fue algo muy loco", sostiene.

"Como dice Julio Cortázar, cuando el amor llega te atraviesa como un rayo y te deja no entendiendo mucho qué pasó. Y es lo que sucedió con Jime y los dos lo vivimos de esa manera. Es muy linda la relación", cierra el actor.