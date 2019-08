Tridente ofensivo: los principales candidatos en el debut de Séptimo Día

Pantallazo

Este domingo fue el debut de Séptimo Día, el programa periodístico que Canal 12 incorporó a su programación. En su programa inicial, el programa constó con la participación d ellos tres candidatos de los partidos mayoritarios.

El orden de comparecencia se estableció por sorteo. El primero en ocupar la silla del interrogado fue el colorado Ernesto Talvi, quien reiteró que de encabezar el próximo gobierno del país, procuraría imprimirle un espíritu "profundamente transformador, porque el país lo necesita: tenemos que recuperar el espíritu vanguardista de principios de siglo pasado, en la era batllista. Hay que poner de pie el sector productivo, que es el motor de nuestra economía. Apostar a las raíces de lo que somos, un país agroexportador", expresó, para luego referirse a la urgente necesidad de una reforma educativa, haciendo mención a su ya anunciado plan de crear liceos especiales en los cinturones de pobreza.

En cuanto a una futura coalición, el candidato colorado señaló que se trata de "un instrumento para gobernar", cuya conformación quedará clara sólo después de octubre, "cuando se sepa la fuerza parlamentaria de cada partido". En ese sentido, negó haber excluido a priori a Cabildo Abierto, pero consideró que esa fuerza política y el Partido de la Gente "son partidos nuevos que tiene que demostrar su representatividad" en las próximas elecciones nacionales.

En cuanto a la eventualidad de una suba de impuestos y tarifas en un futuro gobierno, Talvi aseguró que no implementaría tales medidas, porque lisa y llanamente "no funcionarían".

"No podemos subir los impuestos y las tarifas, porque no lo vamos a cobrar", aseveró.

Luego, en cuanto a su "proyecto estrella" en la Educación, afirmó que el cargo más importante en su gobierno sería el presidente del Codicen, puesto que ocuparía "un José Pedro Varela del siglo XXI", cuyo nombre no adelantó.

Finalmente, a la hora de afrontar una breve batería de preguntas de "sí o no", dijo que una reforma de la seguridad es forzosa para un futuro gobierno. Asimismo, indagado acerca de si el precandidato oficialista Daniel Martínez o al candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, escogió al primero.

El segundo entrevistado fue el candidato nacionalista Luis Alberto Lacalle Pou, quien aseguró que, en su fuero interno, "el 2020 ya empezó", y señaló que su prioridad sería "un proyecto de ley de urgente consideración, que ya lo estamos haciendo y que incluye temas como el monopolio de los hidrocarburos, la derogación de la obligación financiera, una regla fiscal, el monitoreo de las políticas públicas, y la legitima defensa policial".

"El 25 de noviembre, cuando el gobierno electo entre a la Torre Ejecutiva a iniciar la transición, tendrá que decirle a la gente cómo encuentra el país", por lo que será necesario implementar auditorías. "Tengo que decirles a los uruguayos, después de 15 años de Frente Amplio, decirle cómo encontré mi país".

También insistió en un tópico de su campaña electoral: la necesidad de tender puentes con el resto de los partidos políticos -sin "amputarse" ninguno, en el entendido de que el próximo gobierno será "multicolor".

Interrogado acerca de las razones por las que no dejó la banca durante la última campaña electoral -situación que lo obligo a pedir reiteradas licencias- recordó que en las elecciones pasadas sí renunció. "Esta vez iba a renunciar, pero venía el canciller con todos los temas del acuerdo con la UE y Venezuela, entonces no me pareció pertinente renunciar", explicó, subrayando que se tomó las licencias previstas por la normativa vigente.

Se le recordó entonces que dicha normativa establece que en tal situación cobran sueldo tanto el titular como el suplente. Interrogado acerca de si estaría dispuesto a revisar dicha ley, do una respuesta afirmativa.

En cuanto a su anunciada iniciativa de no renovar un cierto porcentaje de las vacantes que se vayan produciendo en la administración pública, expresó que en la actualidad "estamos en una cruz de caminos ¿vamos a seguir con este déficit fiscal?", se preguntó, detallando luego que hay dos formas para abatirlo: "Una es poner más impuestos y tarifas, algo que generaría más efectos recesivos. La otra es ser austeros".

Y puesto a hablar de medidas económicas, disparó contra aquellos que lo comparan con el mandatario argentino Mauricio Macri.



"Vamos a tomar medidas a contramano de Macri. Macri subió tarifas y nosotros las bajaremos. Macri dijo que el problema se arreglaba con más actividad económica y más inversión, que es lo que dice el Frente Amplio. Los que no quieren soltar el gobierno dicen ‘se viene Macri'. Yo tendría que entender entonces que el Frente Amplio a son los Kirchner, y les estaría faltando el respeto", expresó.

En cuanto a una eventual renegociación sobre el contrato para a construcción de una segunda planta de UPM, cuya confirmación se produjo recientemente, dijo no saber "si algo se pude cambiar hoy", pero que si existiera "algún cabo suelto, renegociaría a favor de los uruguayos, que no estaban representados en la mesa, porque UPM negoció para sí, y el estado negocio para UPM. Sin embargo, aseguró que no intentaría incumplir lo firmado.

"No puedo hacerle una herida a la institucionalidad uruguaya. Lo que está comprometido jurídicamente y firmado por un gobierno legítimo, está", afirmó.



Luego, en referencia a los recientes casos europeos de incautación de drogas procedentes de Uruguay, lamentó que "nuestra frontera es un colador", e hizo referencia a situaciones pasadas, donde "valijas y personas" se movieron impunemente por el país. Sobre ese tema, llamó la atención sobre el hecho de que hace ya meses que está aprobada una ley que prevé el patrullaje fronterizo por parte de militares, "pero que el Ejecutivo no la puso en práctica".

Asimismo, dijo que consideraría la aprobación de una ley de derribo de aviones algo que "serviría como advertencia" a los narcotraficantes que operan en nuestro espacio aéreo.

Finalmente, el cierre del espacio de entrevistas fue para el candidato oficialista Daniel Martínez. Al igual que a los anteriores invitados al programa, se le preguntó por su prioridad en el "día cero" de su eventual gobierno. En ese aspecto, coincidió con los otros candidatos en la necesidad de buscar entendimientos fuera del propio partido.

"Hay que hacer trasformaciones estables, por eso insisto tanto con la política de Estado y la continuidad, incluso con otros partidos", manifestó.

Posteriormente, se refirió a los profundos cambios que- de la mano de la tecnología- a ha vivido el mundo del empleo y la economía recordando que, en ese panorama, Uruguay es una cifra menor. Para Martínez, en ese mundo de innovación constante, "lo que importa es el saber hacer".

"Ya anunciamos que vamos a capacitar o recapacitar 80.000 personas por año, porque hay trabajos que hoy se hacen y dentro de 3 o 5 años no van a existir más", prosiguió.

"Por ejemplo, la cajera de un supermercado que hoy gana un sueldo mínimo, podrá pasar a hacer el testing en computación, o capacitaciones que no llevan largos tiempos de formación, pero le dan herramientas para enfrentar este mundo cambiante", detalló, subrayando que eso se haría "con recursos hoy existentes, sin un peso más".

En cuanto al tema educativo, Martínez consideró que " el gran objetivo es lograr que el 40% que termina la educación básica pase a ser un número mucho mayor", misión para la que es necesario "hacer un seguimiento integral del alumno, que estudio sus condiciones sociales, la familia, etc, para permitir que los muchachos sean y ayudados en todas la realidades sociales y todas su complejidades".

Luego, en el rubro seguridad, dio prioridad a "modificar la política de cárceles hacia una mucho más homogéneas en cuanto a internos y con menos gente, con políticas mucho más focalizadas".

En cuanto a sus recientes declaraciones acerca de que en Venezuela existe un gobierno dictatorial, algo que no había manifestado con anterioridad, dijo que en ese cambio de postura fue crucial el informe de Michelle Bachelet.

"Me impactó el informe, porque quiero mucho a Venezuela, y confío en Bachelet", dijo, remarcando que la solución para la dura coyuntura del país caribeño "Tiene que ser sin intervención extranjera y trabajando como lo han hecho Uruguay y Noruega, para que haya elecciones".

Sobre ese mismo asunto, prefirió no comentar las palabras de su correligionaria Carolina Cosse, quien días atrás llamó a "calmarse un poco" y dejar de hacer "política basada en focus group"

"No respondo los comentarios de nadie. La ética es una línea, se cruza o no", aseveró.

Más adelante, interrogado sobre la elección de su compañera de fórmula, Graciela Villar, que resultara inesperada para muchos dentro y fuera del Frente Amplio, dijo que "cada uno tiene su estilo, yo elegí el de la consulta".

"Tomo decisiones, creo que quedó claro en la Intendencia y ahora, pero me gusta escuchar y acordar criterios".

Cuando se le preguntó por algunos de los recientes dichos de Villar, acerca de la oposición entre "oligarquía y pueblo", Martínez llamó a la comprensión. "Yo tuve la suerte de que lo peor que me pasó (en la dictadura) además de tener que estar alguna vez escondido, fue que me echaran de Ancap por formar parte de un sindicato clandestino", una suerte muy distinta a la que le tocó vivir a ella. "Seamos respetuosos. Es una excelente negociadora, una persona razonable, que ha demostrado como edila y presidenta de la Junta, ser una gran tendedora de puentes y de respeto".

Interrogado luego sobre qué haría en caso de que la reforma constitucional "Vivir sin miedo", impulsada por Jorge Larrañaga, sea aprobada en plebiscito, dijo que "habrá que buscar la forma, convocando a todos los partidos políticos a ver cómo se procesa eso".

"Entiendo que no sirve para nada y es un camino peligroso", subrayó el candidato, quien ya había asegurado anteriormente que trabajaría por su no aprobación. En caso de que sí se apruebe "trataré de cumplirla de la forma que haga menos daño a la sociedad", aseveró.