Tremenda acusación de Luis Ventura contra Jorge Rial: "Apuñalar a un tipo es grave"

Pantallazo

Luis Ventura y Jorge Rial volvieron al ruedo y sacaron todos los trapitos al sol.

En una entrevista con Intrusos, Luis Ventura se despachó fuerte contra el conductor de Argenzuela con una grave acusación.

“Es bijouterie lo que tiré. Hay cosas graves que él hizo”, comenzó el periodista.

“Apuñalar a un tipo en la calle es grave. Que cajoneen una causa así…”, sostuvo.

"Un día, yo me voy a una confitería en Palermo, el club del golf, donde él había hecho un simulacro de casamiento. Cuando salgo, se me acerca un pibe al auto, me golpea el vidrio y yo meto la mano en el bolsillo porque pensaba que era un trapito”, agregó.

“Cuando le doy la plata, él no me la acepta y me dice: ´Ventura quiero hablar con vos, yo soy el pibe al que apuñaló Rial´”, recordó.

“Y después hablamos de amenazas. ¿Qué amenazas? No me puteó, apuñaló. Me contó la historia. Salió. Discúlpenme, muchachos, ¿no leyeron los diarios?”, reveló.

“Lo que pasa es que silenciaron muchas cosas. Al pibe le sacaron aire, no lo dejaron hablar. Según lo que me dijeron casi lo mata”, sentenció Ventura.