Todos de blanco: así celebraron la llegada del 2023 las figuras uruguayas

Uno de los rituales que se usa a modo de cábala o por moda para Año Nuevo es vestirse de blanco. Este color se impone cada 31 de diciembre; una de las teorías que explica esta tradición es que ese color trae buenas vibras.

Muchas de las figuras uruguayas cumplieron con esta consigna, sin importar el lugar donde estaban, y compartieron imágenes de los looks que usaron para celebrar la llegada del 2023 y despedir con mucha alegría el año 2022.

Desde Punta del Este y muy enamorada, Victoria Saravia subió una imagen con su novio, el DJ Manuel Desrets. La top uruguaya lució un top bien micro, estilo corset, con una arm warmer de tejido y un pantalón con cortes en los costados.

Cata Ferrand, que está instalada desde fines de diciembre del 2022 en Punta del Este, compartió una tierna postal familiar junto a Federico Buysan y sus hijas, para festejar Año Nuevo. La conductora usó un vestido largo, blanco, estampado con diseños del océano.

Giannina Silva no se quedó atrás. Fiel a su estilo fashionista, la conductora publicó un video del look que lució para despedir el 2022 y esperar la llegada del 2023. La ex Miss Uruguay optó por un vestido cutout, liso en la parte de arriba y con la falda toda de crochet.

Mónica Farro siguió con la tradición de blanco y posteó imágenes de su celebración desde Argentina. La exvedette fue por una opción más moderna y se puso un corset de satén, con una falda micro bien al cuerpo.

Valentina Barrios colgó una foto con un vestido blanco largo, con el detalle de unos tacos de color verde, para levantar un poco más el look. Otros que fueron por este color fueron Vanina Escudero y Álvaro Navia. Los actores mostraron su celebración de Año Nuevo en Uruguay, en familia, con el detalle de que todos estaba vestidos de blanco.

Noelia Etcheverry fue más allá de la tradición de vestirse de blanco. La conductora hizo otro tipo de rituales y cábalas que se hacen en esta fiesta para alejar la tristeza del año pasado y recibir con todo el 2023. La comunicadora subió imágenes quemando papeles con todo aquello que no quiere recibir este año.