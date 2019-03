Todo lo que necesitás saber antes de salir de tu casa, si necesitás saber muy poquito

Siete días en el multiverso

Algunas columnas surgen de horas de meditación, analizando cuáles de las noticias poñas de la última semana merecen un lugar en este espacio que ya se ha ganado un lugar en los más importantes medios internacionales de economía. Otras columnas surgen al mirar el reloj y decir "si no arranco ahora, no llego ni a recortar la foto". Esta es una de ellas.

Sin dudas la noticia más importante de todas es que la nueva película animada de Scooby-Doo, que llegará a las salas de cine en un par de años (calculo, no me hagan buscarlo, no tengo tiempo) incluirá muchos personajes de Hanna-Barbera, como el Capitán Cavernícola o Pierre Nodoyuna.

De paso, recomiendo el cómic Future Quest, editado por DC Comics, en el que unen sus fuerzas paladines tan diversos como Birdman, el Trío Galaxia, Johnny Quest, el Fantasma del Espacio y más. Buen comienzo. Sigamos así.

La continuación de las dos películas viejas de Cazafantasmas ya tiene a dos actores. Porque si hay algo que importa en esta columna son las noticias de castings. Parece que un rol protagónico será para Finn Wolfhard, el de Stranger Things. Que, si mal no recuerdo, ya se puso un traje de cazafantasmas en la serie. También estará Carrie Coon, que me suena de cara pero no tanto.

Venimos en racha. Vamo' arriba. Qué te cuento que se viene la secuela de Edge of Tomorrow, que aquí se llamó Al filo del mañana. Pero como coincidía demasiado el título en inglés y español, se lo cambiaron en inglés. Algunos ahora la llaman Live. Die. Repeat. Es más largo el dato de color que el hecho noticioso en sí. Bienvenidos a mi mundo.

La noticia que si no sale esta semana no importa, porque es sobre un atraso en la salida de una película que ni siquiera sabías que iba a salir, es que Sherlock Holmes 3 (de Guy Ritchie, con Robert Downey Jr. y Jude Law) cambió su fecha de estreno de diciembre de 2020 a diciembre de 2021. Paciencia.

El hecho notable, sin lugar a dudas, es que la octava temporada de Arrow tendrá solamente 10 episodios y será la última. La serie comandada por Stephen Amell fue fundamental para la consolidación de la narrativa superheroica en la tele (más allá de series animadas) y permitió que surgieran títulos como The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl y la futura Batwoman, además de ser prima hermana de Black Lightning. Arrow comenzó con un nivel altísimo de telenovelismo y luego encontró su rumbo, entreteniendo a miles de espectadores a lo largo del mundo.

Si a vos no te entretuvo, eso no te convierte en mejor persona que el resto. Eso sí, si vas a seguir tomando esa diferencia de gustos como síntoma de altura moral, eso te convierte en un poquito gil. Move on. Yo hace tiempo que no la miro, pero porque es imposible seguirles el tranco a series de 24 episodios de 44 minutos.

Idris Elba sería el reemplazo de Will Smith en la siguiente película del Escuadrón Suicida, escrita y dirigida por James Gunn. Ese que echaron como un perro de Marvel por unos (reprochables) chistes. Mientras que Bryan Singer sigue triunfando. Con respecto al resto de los personajes, los primeros rumores hablan de King Shark (bien), Polka-Dot Man (WTF), una versión femenina de Ratcatcher (interesante) y Peacemaker (cerrá el freezer). Veremos qué se confirma y si vuelven Viola Davis y/o Margot Robbie.

A continuación, un 2x1 en noticias de Morbius, la película acerca del vampiro de Marvel que solamente tendrá película porque quedó en el paquete de Spider-Man y Sony va a exprimir hasta el último cuñado de la tía May. En fin, Jared Leto será Morbius y ahora se sumaron Jared Harris (Moriarty en la serie de películas de Sherlock Holmes citada más arriba) y Tyrese Gibson (Transformers).

Esto se va terminando, así como mi horario de trabajo, y quedan las sobras. La serie de Jean-Luc Picard sumó a Santiago Cabrera y a Michelle Hurd, al tiempo que la serie Cursed, basada en un libro de Frank Miller, saldrá por Netflix y anunciaron nueve integrantes del elenco. Buscalos vos, yo me tengo que ir.