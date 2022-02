Tirri sobre su noche de excesos: "Me desperté con las uñas pintadas y la billetera tirada"

Pantallazo

En una nota para la revista HOLA Argentina! El Tirri habló de su lucha contra las adicciones y el detonante que provocó que dejara el alcohol.

"Una vez, con mi productora habíamos vendido dos shows de Charly García y Fito Páez en Colombia e hice cualquiera", aseguró el primo de Tinelli.

"Me había prometido no tomar durante ese fin de semana y me choqué por la calle con el Museo del Vodka. Entré y me compré dos botellas grandes. De ahí en más, no me acuerdo de nada", contó.

"Me desperté el lunes con las uñas pintadas con notas musicales, Mimi llamándome por Skype, la billetera tirada en la habitación...", sostuvo.

"Me dijeron que había invitado a todos con champagne Moët, gasté una fortuna. No sabía bien quién era, estaba desfasado, fuera de mí, me sentía horrible", recordó.

"Entré a una capilla en Bogotá y le pedí a Dios que, si llegaba con vida de vuelta a Buenos Aires, no tomaría más. Y así fue. Ya hace nueve años de eso", concluyó Tirri.