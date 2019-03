Tinelli sobre el “corte de polleras” en Bailando: “Hoy lo veo y me da vergüenza”

Pantallazo

El conductor de Bailando por un Sueño, que estuvo 30 años al frente de ShowMatch -antes VideoMatch-, analizó la evolución del humor de su ciclo en el programa Basta de Todo, de Matías Martin. Allí admitió que le da "vergüenza" cuando recuerda el famoso "corte de polleras" que hacía en los inicios del Bailando, en 2006 y 2007.

No obstante, dijo que no le ofende. "Que me digan 'en 2007 cortabas polleritas' a mí no me ofende. Yo lo hacía, a mi mujer también se lo hacía y nos reíamos. Alguna dijo 'no, yo no quiero'. Bueno, perfecto. Había otras que sí y yo las cortaba y las tiraba para arriba", aseveró.

"Me parece que juzgar un programa como el nuestro por todo lo que ha hecho, por el humor que se hacía hace 30, 20 ó 10 años, es absolutamente injusto. Por más que pasen 50.000 videos. Porque de esa manera podés juzgar a miles de personas en la Argentina, porque el humor pasaba por otro lado en ese momento", dijo, y puso de ejemplo a Olmedo y Enrique Pinti.

Por otra parte, destacó los "cambios mínimos" positivos que hizo durante su programa, como darle lugar a Florencia de la Ve y mostras hombres besándose en la pantalla. "Quizás, fuimos el primer programa que lo hizo en vivo. Y en ficción, no sé si se animaron tantos. Yo puse un travesti cuando hacíamos Los Roldán y todos me decían ‘qué barbaridad, no te van a pautar' y fue un éxito en su momento", recordó.