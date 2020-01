Thelma Fardin y la chance de sumarse al "Bailando 2020": "Mi representante está con eso"

Pantallazo

Tell me, Thelma

Fardin decidió recuperar su carrera como actriz y volvió a los escenarios con la comedia "Fuera de línea", pero no fue la única propuesta laboral que recibió. ¿Será cierto que la llamaron del "Bailando?

"¡Es cierto! Mi representante está con el tema, aunque todavía no me senté a pensarlo. Me encanta bailar. No soy sólo una actriz y punto: hay otras cosas que se ponen en juego", dijo la actriz a Gente, según recoge Ciudad Magazine.

"La responsabilidad que siento por el rol social que ocupo es con todo. Además, hace años que no veo el programa. Sé que después de mi denuncia a Juan Darthés, Mery del Cerro hizo su denuncia pública en el 'Bailando' y que Griselda Siciliani participó".