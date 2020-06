Thelma Fardin sobre declaraciones de Burlando: “Qué asco cómo nos quieren callar”

Pantallazo

No me asusta

Días atrás, consultado por el estado de Juan Darthés, su abogado Fernando Burlando dijo que se encontraba en una situación "muy angustiante". Además, calificó la defensa del actor como una "causa justa".

Molesta, la actriz Thelma Fardín se explayó en las redes sociales.

"Que asco los periodistas y los abogados diciendo que no me hicieron pericias. Qué asco como nos quieren callar. Las pericias Psiquitricas, psicológicas y la prueba presentada llevó a la acusación de VIOLACION AGRAVADA CON PEDIDO DE CAPTURA INTERNACIONAL", escribió en Twitter.

"Por cuánto tiempo más me tengo que bancar la re victimización? Acá sigo, de pie y durmiendo tranquila. Estas bestias son quienes deciden de que se habla y de que no, que causas son justas y cuales no? Cuanta Burla... vamos a seguir, no nos van a callar, no me van a asustar", remató.

Por cuánto tiempo más me tengo que bancar la re victimización? Acá sigo, de pie y durmiendo tranquila. Estas bestias son quienes deciden de que se habla y de que no, que causas son justas y cuales no? Cuanta Burla... vamos a seguir, no nos van a callar, no me van a asustar. — Thelma Fardin (@soythelmafardin) June 12, 2020