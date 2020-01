Pantallazo

Thelma Fardin no quiso hablar de la decisión de Juan Darthés de abandonar su carrera

"No es de mi incumbencia lo que pase con la vida de la persona que yo denuncié", dijo la actriz desde Mar del Plata.

Fernando Burlando había dicho que su defendido "descartó continuar con su carrera" y Ciudad Magazine intentó hablar con Thelma Fardin al respecto. "Más allá de que entiendo que para el interés público es importante el tema, yo no quiero más preguntas, aunque sí voy a seguir hablando de la causa".

"No es de mi incumbencia lo que pase con la vida de la persona que yo denuncié. Más allá de lo que pase en términos jurídicos, ¿a quién se le ocurre preguntar qué siento yo en relación a lo que pasa con la persona que me infligió un daño tan grande?".

Agregó: "Me parece muy llamativo que todavía me pidan opiniones en relación a eso, cuando yo lo que puedo contar es lo que sé a través de la causa. Afortunadamente, la Justicia ha avanzado, a pesar de que los tiempos son lentos y revictimizantes. Tiene pedido de captura y fue acusado de violación agravada, que es la figura que esperábamos. Lo que suceda en su vida personal no está en mis manos ni puedo yo hacerme cargo, porque también es revictimizante pedirle a la víctima que reflexione sobre lo que pasa con la vida con la persona denunciada".

"Me parece que hay que dejar en claro otra cosa. Él tiene un pedido de captura internacional. No sé quién lo contrataría teniendo un pedido de captura internacional por violación agravada".