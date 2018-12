Thelma Fardin hizo un duro reclamo tras la salida del país de Juan Darthés

Pantallazo

Thelma Fardin utilizó las redes sociales para expresar su total malestar tras conocer la salida del país de Juan Darthés.

El actor decidió tomar sus valijas y regresar a su país natal en medio de las denuncias que lo acusan de violación y abuso sexual a la actriz.

La joven actriz, se expresó en las redes e hizo un duro reclamo a la justicia.

"Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal", twitteó Thelma.

"Cuando me recriminan ‘¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario' yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración. ‘Esperá a que la justicia actúe' me dicen. ¿Qué justicia?", lanzó.

