El hit forma parte de un disco de 15 temas infantiles llamado "Viva Kids Vol. 2", cuenta Pronto. Y la letra dice así: "Sienten un olor, algo familiar. Esta es mi venganza, se lo van a tragar, Fue tan silencioso, no hubo tiempo de escapar. Les pican los ojitos, se quieren guacarear. Este gas no se puede negar. Salió de un cuerpo de este lugar. Calladito me voy a quedar, porque el que lo huele es el que lo trae atrás".

Escuchalo, si no te aguantás.

