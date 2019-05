Terminó GOT y se cumplió un vaticinio: el final generó una catarata de memes

Pantallazo

La octava y última temporada de la exitosísima serie generó no pocas polémicas. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, los guionistas de GOT 8 no contaban con la base de las novelas de George R.R. Martin, creador de la saga, ya que este todavía no publicó los últimos dos libros de la serie.

Por ello, la nueva temporada experimentó una modificación en el ritmo de las acciones y en los acontecimientos, algo que para algunos resultó agradable y para otros nefasto. De hecho, varios seguidores de la serie iniciaron una petición online para que la temporada nueve fuera rodada nuevamente "con guionistas competentes" y un libreto mejorado.

El domingo, el capítulo final de la serie deparó sorpresas para todos. Sorpresas que algunos acogieron con entusiasmo y otros con pesadumbre. Y como era de esperar, la pantalla todavía estaba tibia cuando comenzaron a aparecer los memes. Recopilamos algunos de los más divertidos, precaviendo al lector que varios de ellos pueden contar como spoilers.

Dr: Vi los 14 millones de posibles finales y HBO elige el peor. pic.twitter.com/63oGbddsze — ????e???? (@RaquelRv10) May 20, 2019

Cuando veo que Bran es el nuevo rey #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/w4Bp3Di0EM — ESNEIDER GEE (@e_gee23) May 20, 2019

Este soy yo después del capítulo final de #GOT#GameofThrones pic.twitter.com/BU1DJzYghw — Nicolás Ávila (?? Nico Stark) (@NicoAvilaSF) May 20, 2019

