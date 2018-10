Tensa discusión entre Ángel de Brito y Sol Pérez: “Hola cu… ¿cómo andás?”

Pantallazo

Días atrás Sol Pérez criticó el misógino comentario sobre su cuerpo en radio Mitre, cuando Marcelo Longobardi preguntó a su compañero Jorge Lanata "¿Quién era Pérez?".

"¿Vos viste el culo que tiene?", dijo Lanata. "¿Pero si tiene que llenar un formulario y poner su profesión?", retrucó Longobardi. "Culo", remató Lanata.

Para sorpresa de la joven, Ángel de Brito fue consultado sobre el tema en Los Especialistas del show y se posicionó a favor de los periodistas: "Me encantan Longobardi y Lanata. Me extrañó que lleguen al tema de Sol Pérez".

"Ángel es un asco. ¡Un asco! ¡Así! ¡Asco, asco! ¿Me tengo que quedar calladita la boca entonces?", respondió la joven que estaba en el programa y De Brito le contestó por Twitter: "Se ve que no fue ni a los recreos de abogacía, porque con esa frase le gano un juicio".

Cuando parecía que las aguas habían calmado, este martes conectaron en vivo con Sol Pérez desde Los Ángeles de la Mañana, y De Brito la presentó con ironía: "Me voy al móvil que está mi amiga Sol Pérez, que estamos pasando el mejor momento de nuestra relación. Hola culo, ¿cómo andás?".

La rubia quedó muy molesta y el conductor le pidió no solo que no se enojara sino que le pidiera disculpas por decir que le daba asco. "No, no voy a pedir disculpas por eso. A mí me pueden dar repugnancia muchas cosas, los dichos de una persona me pueden dar asco. Lo que quise decir es que me dieron asco tus dichos porque yo no estoy de acuerdo con que denigren a una persona y que me digan que me tengo que relajar", defendió la ex Chica del clima.

"La próxima que me digan que mi profesión es un culo y que me sienta denigrada como mujer, me tomo un té de tilo y digo ‘que sigan hablando de mí, calladitas somos más lindas'. Me voy porque tengo que ensayar y después me retás", cerró Pérez.