Susana Giménez reunió a la familia para festejar su cumpleaños en Punta del Este

Pantallazo

Organizado por su hermano Patricio, la diva llevó con puntualidad inglesa sobre las 21:02, al parador Imarangatú de la 7 de la Mansa para esta celebración, que contó con la presencia de su hija Mercedes Sarrabayrouse, Patricio Giménez Aubert, Federico "Kiko" Giménez Aubert, su cuñado, el empresario Diego Mejuto y su esposa y hermana de la cumpleañera Carolina Giménez Aubert.

Susana, vestida con un elegantísimo blanco y muy sonriente, posó en familia para la Revista Hola y muy amablemente se sacó fotos con las personas que estaban anoche en Imarangatú.

El menú fue preparado especialmente por su chef Matías Sanjurjo. Inició sus pasos con un Tartal de salmón y pulpo gallego. De plato principal, Susana prefirió un lomo jugoso con verduras al hierro y en la mesa se pudo apreciar otros platos como pasta seca al pesto genovés, cazuela de langostinos y coco, risotto al vino tinto con hongos, topic de cerdo y criollita de mango, pasta Gragnano con frutos de mar y iron Fish, el lenguado especialidad de la casa y pompón de cabutiá. De postre disfrutaron volcán de dulce de leche, nube Cítrica y capricho crocante de chocolate.

Susana apagó las velas, brindó en familia y recibió varios regalos. A su salida, agradeció muy especialmente el regalo del equipo de AméricaTV: "Quiero agradecerte por los bombones, los comimos con Mecha, estaban riquísimos, quedan algunos". Al preguntarle si había recibido algún regalo de Telefé, contestó: "Sos terrible vos", sin dar más detalles, pero a buen entendedor, pocas palabras.

Contó que no hay fecha para su vuelta a la tele y le contestó a Mauro Viale: Dice Mauro que no me conoce. Me conoce muy bien, incluso me hizo una nota hace muchos años, preguntale, a ver qué te dice

Por Gustavo Descalzi