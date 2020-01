Susana Giménez recibió al reconocido periodista cubano Ismael Cala en Punta del Este

Pantallazo

Susana Giménez es también conocida por ser una gran anfitriona ya que todas las temporadas recibe amigos y personalidades en su casa de Rincón del Indio en Punta del Este.

Estos días estuvo recalando en "La Mary", el periodista Cubano Ismael Cala. Lo hemos conocido en estas latitudes por sus programas en CNN.

El investigador, conferencista, escritor, presentador de radio y tv, pasó por la península por actividades profesionales y para compartir con la diva de los teléfonos unos días de disfrute veraniego.

Al saber que Ismael ya no pertenecía al poderoso grupo CNN, la Su no dudó en preguntarle si se vendría al Río de la Plata a trabajar en algún medio de la región, entre risas y bromas Ismael le respondió: "Si me puedo quedar en La Mary con todo gusto".

Ni lentos ni perezosos directivos de un importante canal de la zona de Palermo (Buenos Aires) iniciaron el "operativo tanteo" por intermedio de su muy amigo Dany Mañas para ofrecerle un ciclo de entrevistas a personalidades rioplatenses con una paleta multicultural.

Anoche, fueron a presenciar el espectáculo Crazy Horse en el hotel Conrad Enjoy, y al ser consultado Ismael, por los medios sobre este rumor, entre miradas cómplices con la Su, respondió: "Me encantaría"

¿Se viene un nuevo ciclo de Ismael Cala en el Rio de la Plata?

Gustavo Descalzi