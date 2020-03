Su Giménez elogió a Alberto Fernández: “No soy peronista, pero me gusta este presidente”

Pantallazo

Telefe armó un especial con sus figuras transmitiendo desde sus hogares para concientizar sobre la importancia de quedarse en casa y respetar el aislamiento obligatorio que decretó el Gobierno de Alberto Fernández.

De ese programa participó la diva Susana Giménez, quien elogió -para sorpresa de varios- al presidente Fernández y su reacción ante el coronavirus.

"Yo tengo la leve impresión de que esta especie de grieta, grietón que teníamos, se ha achicado muchísimo estos días. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a Fernández, y ahora yo estoy muy contenta con lo que está haciendo. Es un tipo calmo que hace cosas, bueno, no sé, todos lo ven. Nos reta... no sé, a mí me cae muy bien y todas las medidas que está tomando son buenas", declaró Susana para sorpresa de todo el mundo.

Y añadió: "Igual no soy un panqueque, ni nada por el estilo, eh. No soy peronista, pero la verdad es que me gustó y lo respeto a este presidente que tenemos. Me parece que ha reaccionado bien", dijo la rubia, quien meses atrás manifestó el apoyo a Mauricio Macri en las elecciones del año pasado.