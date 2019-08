Pantallazo

Stephen King escribe un nuevo final para la serie de The Stand

La obra de Stephen King está más presente que nunca en la pequeña y la gran pantalla. Con las secuelas de 'It' y 'El resplandor' en el horizonte, y tras el estreno de la nueva adaptación de 'Cementerio de animales', ahora llega otro proyecto muy ambicioso: la serie 'The Stand', que estará basada en su novela 'Apocalipsis'.

Una miniserie en la que el propio autor está implicado de lleno ya que, además de se productor ejecutivo, escribiò un nuevo final para la historia que será muy diferente al de la obra original publicada hace ya más de 40 años.

Durante la presentación bianual de la Asociación de Críticos de Televisión de la CBS, pudo confirmarse cuál será el reparto de la serie, que liderará James Marsden junto con Amber Heard, Odessa Yyoung y Henry Zaga. Josh Boone ('Bajo la misma estrella', 'The New Mutants') ejercerá de showrunner. También fue anunciado el fichaje de Stephen King no solo como consultor, sino como guionista, encargándose del episodio final.

El popular autor confirmó la noticia en sus redes sociales. "Ya he escrito el guion del último capítulo. Estoy agradecido de que Josh Boone me haya dado esta oportunidad, porque este final es uno que tenían en mente desde hace 30 años", ha declarado.

Un mundo post-apocalíptico

Esto hará que los seguidores del escritor de 'Carrie' y 'Christine' estén expectantes ante esta miniserie, en la que podrán ver una adaptación no solo aprobada por King, sino en la que también ha sido partícipe. La miniserie llegará a la plataforma CBS All Access aunque, de momento, no tiene fecha de estreno.

La trama de 'The Stand' muestra "un mundo post-apocalíptico, con la población mermada radicalmente por la irrupción de una especie de peste, además de mostrar una lucha elemental entre el bien y el mal. El destino de la Humanidad recae en los hombros de Madre Abagail, una anciana de 108 años, y un reducido grupo de supervivientes. Esa frágil estabilidad corre peligro con el poder de Randall Flagg, el Hombre Oscuro".

Con información de Europa Press