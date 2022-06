Stephanie Denmer reflexionó de su embarazo semi desnuda: "Cuesta ver subir la balanza"

Pantallazo

Stephanie Denmer disfruta de todo lo bueno que trajo su primer embarazo con el tenista argentina Guido Pella.

Sin embargo, la influencer hizo un profundo descargo con un semi desnudo a partir de los cambios que tuvo en su físico por estar a la dulce espera.

"Últimas horas, días, semanas con este cuerpo que fue cambiando e increíblemente a lo largo de los meses no paró de sorprenderme. Tan sabio, tan preparado y a la vez tan difícil lo que hizo por mi. Cuidó lo más importante que tengo, supo pedirme exactamente lo que necesitaba y yo intenté escucharlo y adaptarme", comenzó Denmer

"¿Fue fácil? No. Recibí comentarios súper lindos y también algunos bastante hirientes. Siendo modelo desde tan chica y condicionada desde mi adolescencia a no poder pesar más de tantos kilos fue muy duro ver en cada control y todas las semanas cómo el número en balanza no paraba de subir. Y volví a entender que no es más que un número y que lo importante es la salud que SÍ tengo...", expresó la modelo.

"Si bien hace años el peso dejó de preocuparme porque tuve que ocuparme de mi salud, fue todo un desafío aceptar este nuevo cuerpo y sentirme cómoda. Estoy fuerte. Sana. Y esperando lo mejor de mi vida", dijo la artista .

"¿Por qué escribo esto? Porque hay muchos de ustedes sufriendo del otro lado por la imagen que se refleja en el espejo, comparándose o criticando al de al lado. En vez de perder el tiempo, hay que usarlo para agradecer lo mucho que nuestro cuerpo hace por nosotros. Cuídense, quiéranse y acéptense. Siempre", concluyó Stephanie.