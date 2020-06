Sonsol y las redes sociales: "Twitter es la cueva de cobardes más grande que conozco"

Pantallazo

Montevideo Portal

La charla se dio entre Alberto Sonsol y Richard Galeano en un vivo de 970 Universal, donde de arranque habló de las críticas por tener varios empleos. "A esta altura me río, porque parece que trabajar es un delito. Por algo te convocan, algo ven. Si no, no te llaman. Yo no voy a golpear a ningún lado".

"'Polémica en el Bar' es un programa que salía los domingos después de 'Subrayado', y yo hace 35 años que voy a las 10 de la noche a 'La Hora de los Deportes' en Canal 5. Le dije a la gerencia del canal: 'Muchachos, les agradezco, pero no puedo. Porque yo a las 10 estoy diciendo 'buenas noches' en Canal 5 en Bulevar Artigas. 'No, que vos tenés que estar'. 'No puedo, no hay tiempo físico'. 'Tenés que estar'. 'Bueno, la única chance: yo 10 menos 10, máximo, me paro y me voy. Esté donde esté el lío, pase lo que pase".

Eso fue aceptado. "Entonces, cuando yo te pregunto, si la lógica dice que no y me insistieron un gerente, dos gerentes, tres gerentes... Vos decís: 'Bueno, pará', y sale la foto... ¿La culpa es mía?".

"A mí que me relajen porque laburo, no porque robo. Laburo de lo que me gusta y tengo hoy, a mi edad, la posibilidad de elegir. Esto lo hago, esto no. Esto me gusta, esto no". Y agregó: "Creo que me lo he ganado".

Consultado sobre el fin de semana sangriento en nuestro país, opinó: "A mí me parece que pensamos que tenemos una pandemia que es el coronavirus, cuando en realidad tenemos varias. No puede ser que la vida humana no valga nada. No puede ser que a vos, por robarte un auto o por robarte 300 pesos de un taxi, te limpien. No puede ser, no me entra en la cabeza. Y yo creo que por más esfuerzo que hagan los que estén, este es un tema de educación que va a llevar mínimo 10, 15, 20 años hasta que otra vez volvamos a estar en una nueva normalidad. Porque la vida no vale nada para mucha gente".

También habló de las críticas que recibió cuando pasó al relato futbolístico en televisión. "Uno no es pepita de oro para que lo quiera todo el mundo", dijo.

"Me relaja todo el mundo. Y bueno, relajame. Si te sentís feliz, ¿qué querés que haga?". Y fue muy duro con una red social en particular: "Twitter es la cueva de cobardes más grande que conozco".

"En Twitter algunos ponen un elefante, otros ponen una jirafa, otros ponen cualquier cosa... No sabés quién es, ponen 'Bo, Sonsol'... Y de repente te ven mano a mano y 'Una foto, Alberto' ¿Y cómo es?".

Repitió: "Son cobardes. No hay otra explicación. ¿Por qué no ponen nombre, apellido, cédula, dónde viven...? Si vos a mí sabés dónde me encontrás. Vas a Canal 10, estoy; vas a Canal 5, estoy; vas a la radio Espectador, estoy. Me ves donde quieras: en una cancha de básquetbol estoy, en una cancha de fútbol estoy. ¿Qué, yo voy a salir a buscar a cada uno que dice los disparates que dice? Los reyes de la frustración, los reyes del fracaso humano. Ni me detengo, que sean felices".

También habló de varios colegas, de los trabajos que tuvo en el exterior y de muchos temas más, como pueden ver en el video.

Montevideo Portal