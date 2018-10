Soledad Fandiño se despachó contra Laurita Fernández en ShowMatch: “Tu novio me conoce muy bien”

Pantallazo

Soledad Fandiño y Laurita Fernández se volvieron a cruzar en una nueva gala del Bailando por un Sueño 2018.

La actriz reconoció en vivo que las devoluciones de la bailarina fueron agresivas y terminó en un ida y vuelta, ¡fuerte!

"Me dijeron que Laurita había dicho que no sabía a qué me dedicaba. Me pareció un poco fuerte. A mí no me gusta el quilombo, no me gusta venir acá y atacar a la gente. No me gustaría meterme con ella porque, justamente, la atacan un montón. Pero que no se meta conmigo".

"Te hablé técnicamente porque me pediste que te diera una devolución técnica. Me preguntaron si otras cosas tuyas me gustaban, pero de verdad, no tuve el gusto de verte porque cuando yo empecé a laburar vos estabas trabajando en el exterior. No me parece una crítica", se excusó Laurita.

"En todo caso, la que no debería conocer qué es lo que haces soy yo", le contestó Soledad que mantuvo su dialogo con la jurado.

"No digo que me admires, que seas mi fan número uno, pero dijiste que comprabas las bombachitas cuando yo empecé a trabajar en el 2002".

"Yo sé que sos modelo. Mi mamá me llevaba a Liniers", y Fandiño se despachó dura con una tremenda frase que dejó a todos sorprendidos.

"No, no soy modelo. Bueno, chicos, nos informamos un poquito. Y sino preguntale a tu novio que me conoce muy bien".

Laurita no se quedó callada y lanzó: "Menos mal que alguien no quería pelear. ¡Me cansé! Con mi novio hacemos mejores cosas que andar hablando de mis ex o de los míos".

Lejos de terminar la pelea, la discusión continuó. ¡Mirá el tremendo momento!