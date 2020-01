Sol Pérez tras pelea con Farro: “Bajé mucho peso, no la estoy pasando bien”

Pantallazo

Nadie se hubiera imaginado que Sol Pérez y Mónica Farro se fueran a las manos (literalmente).

Tras protagonizar ese fuertísimo cruce con la vedette uruguaya y Carmen Barbieri suspendiera la función de Veinte Millones, la chica del clima rompe en silencio en Implacables.

"No voy a hablar de nada, no tengo ganas. Yo nada más quiero que se cumplan mis condiciones en el contrato y nada más. Después ya está todo bien", comienza Sol.

"No, yo no pido esas cosas. Solamente quiero que se me de un buen ambiente de trabajo. Peso 20 kilos de todo lo que bajé de peso. Estaba viendo los comentarios en las redes sociales, subí una foto y hay gente que me pone 'tirale un pedazo de carne', cosa que a mí jamás me pasó. Chicos, no la estoy pasando bien...", finaliza la modelo argentina casi al borde de las lágrimas.