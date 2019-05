Sol Pérez separada tras dos meses de noviazgo: “No quiero que me estén controlando”

Pantallazo

Sol Pérez vuelve a la soltería tras dos meses de noviazgo con Rodrigo Luna Benítez, Licenciado en Administración de Empresas.

En el programa de Involucrados, la panelista habló de las razones de su ruptura con Benítez.

"No funcionó. Veníamos peleando bastante, ya las cosas estaban bastante caldeadas. Yo empecé a viajar los fines de semana y se me complica, no tengo mucho tiempo para estar en mi casa, no tengo tiempo para compartir. (...) Él es muy bueno, pero necesito estar con alguien que me cuide. No quiero tener un celoso o que no me cuide", comienza a explicar la modelo.

"La verdad es que llegaba a casa a las 11 de la noche, cansada después del gimnasio y cocinar para dos personas no me gustaba tanto. No era celoso, pero sí tenía algunas actitudes como que se paraba al lado mío cuando íbamos al gimnasio cuando hacía un ejercicio, y si cambiaba, me seguía. La verdad es que era muy buen compañero, pero no estoy acostumbrada a eso y no quiero eso. No quiero que me estén controlando constantemente", agrega la conductora.

"Hubo una situación el fin de semana, cuando ya estábamos peleados y no nos hablábamos, yo ya lo había borrado (de mis contactos). Estaba en Colonia, Uruguay, el domingo no me habló y el lunes había empezado a seguir (en Instagram) a una chica que supuestamente conoció el finde en el boliche donde nos conocimos... Cuando le pregunté, me dijo que estaba esperando que yo reaccione, para ver si le hablaba yo en vez de él a mí, porque estábamos peleados. Y la verdad que esas cosas a mí no me gustan", señala Sol.

"Como compartíamos tantas cosas juntos, en un momento pensé en convivir porque él se tiene que mudar en julio. Y como mi departamento es re chico, pensé en mudarnos los dos a algo más grande", cierra la chica del clima.