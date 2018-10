Sol Pérez respondió a Jorge Lanata: "Ellos son los ignorantes"

Bailando 2018

La mediática respondió a los dichos de Jorge Lanata, quien en su programa de Radio Mitre dijo que su profesión era “culo”.

El periodista argentino respondió así a una pregunta de Marcelo Longobardi: ¿Me pueden explicar, y esto es en serio, no es broma, ¿qué hace Sol Pérez? Si tiene que llenar un formulario o un certificado de buena conducta, ¿qué profesión pone?

Durante el Bailando 2018 la participante respondió a Lanata a quien calificó como “un machista asqueroso”.

Pérez desestimó parte de la defensa de Longobardi que dijo que había hecho la pregunta de buena fe: “vos podés no conocer lo que hace una persona y decir ¿qué hace porque no tengo idea? Pero no decís ¿qué pone en el certificado de buena conducta?”

“Puedo poner estudiante, puedo poner artista, laburo en la radio, trabajo en un montón de lugares. Una foto no te determina”, agregó.