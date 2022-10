Sofía Romano “desilusionada con el medio”: “Viví situaciones de violencia y acoso sexual”

Pantallazo

Sofía Romano es una de las estrellas uruguayas que viene en ascenso en la televisión. Previo a su exitosa participación como coconductora de El juego de la oca junto a Rafa Villanueva, la artista se consagró como periodista deportiva en medios como M24 y DirecTV. También es conocida por ser la bisnieta del ídolo de Nacional, el Loco Romano.

La comunicadora uruguaya estuvo de invitada en PH Uruguay y abrió su corazón para contar la complicada experiencia que tuvo en los inicios de su carrera en los medios. Además, debatió junto a Valeria Ripoll y Varina de Cesare acerca de las dificultades que enfrentan las mujeres en sus trabajos con respecto al acoso y la violencia.

“Me desilusionó mucho el medio. Voy a ir por el lado de la romantización, una idealiza las cosas que sueña, y yo soñaba con trabajar en la radio. No busqué, sino que se me terminó dando”, comenzó la actriz.

“Me desilusionó el medio, me llevó a tener experiencias que, por suerte, ahora estoy con otra información o con otra formación yo misma, que lo puedo manejar de otra forma. Cuando empecé era muy chica, y con esa romantización o idealización de que iba a ser el trabajo de mis sueños. Entendí que no, que iba a ser más duro, más difícil por ser mujer”, agregó.

“He experimentado muchísimas cosas relativas al acoso, y lo sigo experimentando y luchando contra eso. Es algo con lo que cargamos las mujeres, no solo en los medios, sino en el todo. Me desilusionó muchísimo ese arranque”, sostuvo.

Luego, Romano reflexionó sobre el acoso y la violencia sexual, y relató su experiencia: “Viví situaciones de mucha violencia, de violencia silenciosa, aparte, de violencia psicológica, de violencia física, de acoso sexual, de acoso que tenga que ver con mi perspectiva por ser mujer, por mi presencia, por mi existencia en el mundo”.

“No es tan fácil hacer una denuncia. Vos estás empezando en un lugar, no te conoce nadie y no querés que te conozcan por eso. Realmente pensás si la Justicia está preparada y si me defiende a mí siendo mujer”.

.@alcafecafe nos cuenta que trabajar en los medios fue algo que la decepcionó



??''He experimentado muchísimas cosas relativas al acoso y lo sigo experimentando y sigo luchando contra eso'', dijo ? #PHUruguay #ModoEncuentro pic.twitter.com/S4HuE6jWos — PH Uruguay (@PodemosHablar_4) October 14, 2022