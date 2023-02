Sofía Rodríguez sorprendió con su destreza en un deporte acuático: surf en Brasil

Pantallazo

Sofía Rodríguez se fue de viaje a Brasil con su pareja, el cocinero Tomás Bartesaghi. Al igual que en otros de sus viajes, la periodista se encargó de hacer una pequeña reseña con tips de los lugares que más le gustaron de los destinos visitados en sus redes sociales.

La conductora se encuentra de vacaciones en Praia do Rosa, y le reveló a los usuarios de Instagram que no visitaba ese lugar desde hace mucho tiempo. “20 años después nos volvimos a encontrar. Llegué y no te reconocí, pero solo me bastaron 24 horas para adorarte como hace 20 años”, escribió en un posteo.

Rodríguez sorprendió a sus seguidores con una faceta desconocida. La comunicadora contó que, después de varios intentos fallidos, dominó un deporte acuático típico de la zona y compartió un video de ella haciendo surf.

“Un tick más en la lista de pendientes. No muy bien pero logré pararme en algunas, así que feliz”, fueron las palabras de la presentadora en las redes sociales tras cumplir con uno de sus objetivos del verano.

La artista recibió miles de felicitaciones por mostrar sus habilidades en esta disciplina. “Qué rica”, “Opa”, “Es impresionante la fuerza de piernas”, entre otros, fueron algunos de los mensajes de aliento que cosechó Sofía en el posteo.