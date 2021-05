Sofía Gala sobre su adicción a la cocaína: "Le llevaba mi hija al papá y me iba de gira"

Pantallazo

Sofía Gala estuvo invitada al programa de PH Argentina y soprendió con un fuerte relato sobre su adicción a las drogas.

"Está tan mal tu vida... Me acuerdo de una imagen: mi mamá hablando de mí cruelmente y de mis adicciones con Rial; yo sin poder ver a mi hija porque estaba en consumo, mi hija lejos y yo escondida en mi casa, metida adentro de una cama consumiendo", comienza la actriz.

"Pensaba 'listo, me quedo acá hasta que me muera, total el afuera se terminó, mi hija no puede estar conmigo, estoy hundida'. Yo al principio cuando empecé a consumir y no me hacía tan mal, era la defensora número uno y decía '¿cómo no tomás cocaína? Es la salvación de todo'", agrega la hija de Moria.

"Yo hace rato sentía que no lo podía manejar y quería parar, pero no podía. En el año 2013 pude entrar en recuperación y este año cumplo 8 años limpia. Ese año yo quería salir y estaba muerta de vergüenza en mi casa", cierra Gala.