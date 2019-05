Pantallazo

Invitada a Los ángeles de la mañana, Sofi Morandi sorprendió con una inesperada confesión.

"Me las hice, sí", admitió la influencer sobre su nueva intervención quirúrgica en sus pechos.

"No voy a mostrarlas, de hecho, me las re tapo. Son re para mí, estoy chocha", agregó.

"De hecho quería desde los 18 años, pero mis viejos no me daban mucho el 'ok'. A los 18 ya sí, pero me las tenía que pagar cuando tuviera mi plata. Así que...", concluyó Morandi.