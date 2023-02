Sin bandana y con peluquín: se filtró un video de Alfa hablando en inglés

Pantallazo

El ingreso de Walter Alfa Santiago a la casa de Gran Hermano causó mucha controversia hasta el día de hoy. El nombre del participante de 61 años siempre está dentro de las Tendencias de Twitter.

En las últimas horas, se viralizó un video muy retro de cuando el competidor vivía en Miami. Sin la icónica bandana, que lo caracteriza al jugador, y con una peluca, así lucía el jugador previo a entrar al reality.

“New Hair. I have new hair in my head (Nuevo cabello. Ya tengo nueva cabellera en mi cabeza)”, comenzó el concursante a hablar en inglés.

“Me hicieron el hair recovery. Ya está completito por 25 dólares. Me la llevo (a la peluca) a Buenos Aires. Ya me voy así peinadito”, dijo con mucho humor Walter en la grabación que se volvió furor en Twitter.

Me estallo. Alfa cn peluquin. pic.twitter.com/PIoRZmm6AE — pepe ochoa (@pepeochoa88) February 2, 2023