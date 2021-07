Pantallazo

Silvina contra Alfano: "Yo no le saqué el hombre a nadie y nunca me burlé de ella"

Luego de que Graciela Alfano sostuviera que Matías Alé la dejó por Silvina Escudero y que sufrió mucho viendo la relación, Silvina Escudero sale al ataque contra la diva.

"Yo prefiero quedarme con todas las disculpas que ella me pidió hace años, cuando yo conducía La Cocina del Show, por todos los tormentos que me hizo vivir y pasar. ¿Ya cuantos años pasaron? ¿15? Éramos niños. Siento que hablar de esto es una cosa rarísima, es de otra Silvina. Hace mil años", comienza la bailarina.

"Nunca le dije eso y nunca me burlé. Cuando lo conocí a Matías él salía con otras mujeres. Yo no le saqué el hombre a nadie. Yo tenía una relación y, tristemente, me metí con temas que no estaba definidos entre otras personas. Me la hicieron pasar mal a mí de rebote. Pero ya pasaron 80 años, ya está", concluye en Intrusos.