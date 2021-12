Silvina Luna estuvo en el stand de Uruguay en la Feria de Turismo

Pantallazo

Invitada especialmente al lanzamiento del departamento de Colonia, la actriz y comunicadora argentina Silvina Luna, se hizo presente en el stand de Uruguay durante la Feria Internacional de Turismo, en Buenos Aires.

El ministro de Turismo Tabaré Viera agradeció especialmente la presencia de Luna que estará en pocos días recorriendo nuestro país: "este verano estaré visitando Colonia del Sacramento, hare un viajecito también por termas finalizando en Punta del Este con sus mágicos atardeceres", comenzó relatando la actriz, que volvió a la Argentina luego de estar 9 meses en Panamá.

A propósito de su viaje a Colonia algunos presentes le recordaron las "bondades" de la producción coloniense especialmente las zonas de bodegas, y sin dejar pasar un instante recalcó: "hay muchas bodegas, interesante visitarlas…pero para tomar un vino y brindar" entre risas la actriz guiñaba el ojo, mientras algunos participantes del evento recordaban un famoso video hot que realizó Silvina hace algunos años atrás, en una bodega de Mendoza.

"Estoy con un nuevo proyecto que comenzará en febrero en la TV Argentina, no puedo hablar mucho, ya se van a enterar, pero también me encantaría hacer un proyecto en Uruguay, me encanta, amo Uruguay y me encantaría poder hacer algo en ese país que quiero tanto, viajar durante el año y recorrer esos lugares de ensueño que tienen los uruguayos", concluyó Silvina Luna, quien agradeció la invitación del director de turismo de Colonia, Martin de Freitas y de la productora JOPP Entertainment.

Por Gustavo Descalzi