Silvia Süller y Jacobo Winograd: recién casados, disfrutaron de un domingo en la piscina

Pantallazo

Lo que empezó como una broma de las redes se convirtió en el casamiento del año: Silvia Süller y Jacobo Winograd dieron el "Sí, acepto" el pasado 12 de enero.

Lejos de haber sido algo "platónico" como adelantó Winograd,parece que la pareja está disfrutando de esta nueva oportunidad que les da la vida para ser felices.

Süller compartió una tierna postal de este domingo con su "maridito", amigos y la hija de Winograd.

De paso, tiró un tip para las rubias que no quieran tener estropeado el pelo por el agua de la psicina: "Yo me levanto el pelo porque si no el cloro al ser tan platinada me lo deja verde musgo... Ya me pasó más de una vez".