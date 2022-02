Silvia Pérez: “Por ser mujer, Crosa me hizo la vida imposible bastante tiempo

Pantallazo

Durante 26 años, la periodista Silvia Pérez se desempeñó como periodista en el área deportiva del periódico El País, hasta que en abril de 2021 se produjo su despido.

Este viernes la periodista fue la invitada del programa radial Hacemos lo que podemos, emitido por 970 Universal, donde contó lo que ha estado haciendo desde entonces, habló acerca de su desvinculación el citado periódico y tuvo un cálido recuerdo para el fallecido Julio César Sánchez Padilla, quien la invitó a ser parte de su legendaria mesa de Estadio Uno.

Pérez contó que ya tiene listo para la publicación su primer libro, para el que trabajó con material que ya tenía grabado pero que, durante su época en El País, no había tenido tiempo de procesar.

La obra es de contenido biográfico sobre “un personaje muy conocido del fútbol. No es un jugador y capaz que es de esos que no están tan en los medios”, adelantó la profesional. Asimismo, dijo tener un segundo libro en carpeta, sobre cuyo contenido y temática no brindó detalles.

A modo de anécdota, recordó la tirantez que existió en sus primeros tiempos en El País con el entonces jefe de la sección deportiva, el periodista Jorge Crosa.

“No me quería para nada porque era mujer. El pelado era el jefe y no le gustaba que hubiera una mujer, además no me había traído él. Me hizo la vida imposible bastante tiempo”, rememoró.

Debido a esa situación, las autoridades del periódico la trasladaron por un tiempo a la sección dominical, donde siguió escribiendo sobre deportes. En esa etapa conoció al recordado Julio César Sánchez padilla, quien a la postre la integraría a su programa Estadio Uno.

Pérez recordó que, aunque el programa de Padilla no era favorecido por el rating, “es parte de la cultura de los uruguayos”, y destacó la libertad que reinaba en su mesa

“Era un personaje impresionante y no va a haber otro como él (. . .) Todos sabíamos lo que él pensaba pero vos podías sentarte en la mesa y decir lo que pensabas y él nunca te lo iba a impedir”, aseguró.

En cuanto a su despido del periódico de la Plaza de Cagancha, contó que sus empleadores adujeron argumentos “poco originales” y que ella no consideró de recibo.

“Me dijeron que ya eran 26 años, que ya había cumplido un ciclo y que eso pasa en todas las empresas. Yo les contesté que en el primer mundo está prohibido discriminar por edad o años de trabajo”, manifestó.

En cuanto a trabajo en los medios, dijo haber recibido ofertas de varias emisoras. “Pero no había un peso, tenía que conseguir avisos. Yo nunca vendí un aviso en mi vida, siempre trabajé por un sueldo y no voy a comenzar a vender avisos ahora, así que decliné”, contó.