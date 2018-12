Siguen las críticas a Perciavalle por sus dichos sobre la denuncia a Juan Darthés

Pantallazo

Días atrás, el humorista uruguayo Carlos Perciavalle dio una entrevista al diario El País en la que habló de la denuncia de Thelma Fardin al actor Juan Darthés. "¿Cómo le voy a creer? Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con él. Que lo haga, no la voy a criticar tampoco", dijo.

"No saben qué inventar. Esta chica, pobre, me da lástima (Thelma), que tenga que acordarse de lo que pasó en Nicaragua hace 10 años... es no tener nada que hacer. Hay tanta cosa para hacer, tanto para ayudar (...) Esta mujer habla de algo que ocurrió hace diez años en Nicaragua. Y recién se acordó ahora. No es serio", agregó.

Las críticas a Perciavalle en Argentina no se hicieron esperar. "Hace muchos siglos, hubo un humorista uruguayo brillante y original que se llamó Carlos Perciavalle. En la actualidad, hay un homónimo que parece un señor muy mayor y resentido con la vida y con las mujeres, que dice cosas que a esta altura de la soireée ya no le causan gracia a nadie", dijo la periodista Hinde Pomeraniec.

Según recogió Teleshow, otro crítico fue el escritor Julián López, que dijo que lo de Perciavalle es "envejecer al pedo". "El señor está gaga y no tomó la medicación", dijo también la periodista Tatiana Schapiro.