Sigue la pelea entre el Duki y el "crew" de Yao Cabrera, por ahora con insultos

Pantallazo

El enfrentamiento comenzó hace tiempo, pero la más reciente provocación fue un video de Cabrera junto a Javi Ayul y el resto de su pandilla, parodiando la canción "Tumbando el club". El rostro del Duki aparece en algún momento, lo que no le gustó nada.

"¿Cómo vas a poner mi cara en tu video estúpido de mierda?", respondió el Duki en sus historias de Instagram. "Te voy a cruzar algún día y te voy a agarrar por Palermo, en algún lado".

Y agregó: "Yo sé que te refugiás en Zona Norte, en tu casita privada con toda esa gente de mierda. Los voy a re cagar a palos, les voy a patear la boca en el piso, les voy a romper la cabeza wacho".

Luego de que el primero eliminara las imágenes, llegó la respuesta de Cabrera. "Las borró porque me dijo que me iba a patear la cabeza contra el suelo y que me iba a desangrar y que iba a morir y que me iban a disparar y todas las cosas que son repetitivas y que son su única defensa".

"Una persona normal utilizaría otros medios para defenderse. Su medio para defenderse es la violencia, las drogas, el alcohol, el sexo, el denigrar a las mujeres. Lo normal, lo que siempre estuvo haciendo".

Pero el Duki quiso cumplir con su promesa y se hizo presente en la casa de Ayul, todo eso mientras transmitía en vivo. "Estoy acá abajo, mirá, bajá guacho corta".

"Mirá pedazo de gato, la con... de tu madre, estoy en la puerta de tu casa esperándote, bajá guacho, bajá, cagón", continuó según RatingCero.

Agregó: "Lo voy a buscar y dice que no baja porque estoy con mi crew, y no, estoy solo, con mi familia y me tengo que comer un momento de mier... porque ustedes están hablando, mintiendo y diciendo basura: que yo denigro a las mujeres, que no sé qué, cuando son ustedes guacho, son una basura de persona, los dos, Javi y Yao".

"Y Javi te rompo la boca donde sea y si querés después demandame, tenés todos estos videos de pruebas, cagón de mier..., mala persona, la cantidad de mujeres que bardearon ustedes. Es más, si quieren doy nombres, subo fotos, los escracho en dos segundos".

Por último, dijo: "Ya fue dejen de hablar mal de mí los dos, no me rompan más las bolas, ya les di la fama que querían, ya está. Igual yo sé que en la vida las cosas vuelven y algún día van a estar caminando por Palermo, por acá y les voy a meter un buen manotazo de atrás, con la mano abierta, un bife".